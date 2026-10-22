Brookmount Explorations stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Brookmount Explorations hat am 20.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Brookmount Explorations ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.010 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Brookmount Explorations 5.5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8.53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch