Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.73 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0.320 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2.50 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.22 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch