Brookfield Renewable A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Brookfield Renewable A präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 17.87 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brookfield Renewable A noch ein Gewinn pro Aktie von -1.790 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1.60 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Brookfield Renewable A 1.28 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0.096 USD gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 1.78 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.ch