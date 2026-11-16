Brookfield Property Partners LP Partnership Units When Issued stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Brookfield Property Partners LP Partnership Units When Issued hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.62 USD gegenüber -0.280 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19.31 Prozent auf 1.41 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.75 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch