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15.10.2026 02:00:00

Brookfield, NextEra to Build $100 Billion AI Hub on Cold War Nuclear Site

The U.S. Department of Energy (DoE) has announced a landmark $100-billion private investment to turn the former uranium enrichment site in Western Kentucky into the new Paducah American Energy Hub, marking one of the largest economic development projects in Kentucky's history. Led by U.S. Secretary of Energy Chris Wright, the initiative will bring together a private-sector coalition to build a massive artificial intelligence and high-performance computing (HPC) innovation campus powered by new energy infrastructure. The phased buildout is targeted…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

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