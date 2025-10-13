Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’489 0.1%  SPI 17’221 0.1%  Dow 45’480 -1.9%  DAX 24’316 0.3%  Euro 0.9306 0.0%  EStoxx50 5’561 0.5%  Gold 4’077 1.5%  Bitcoin 91’714 -0.8%  Dollar 0.8038 0.3%  Öl 63.7 2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Meyer Burger-Aktien werden per 14. Januar 2026 dekotiert
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: BASF-Aktie mit Outperform
Rohstoffpreise am Montagmittag
Stadler Rail-Aktie mit Plus: Stadler erhält Folgeauftrag für S-Bahn Rhein-Rhur
Suche...
Plus500 Depot

Bloom Energy Aktie 42260790 / US0937121079

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.10.2025 13:46:03

Brookfield Inks $5 Bln Strategic AI Infrastructure Partnership With Bloom Energy

Bloom Energy
71.45 CHF 3.10%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Bloom Energy Corp. (BE) and Brookfield Asset Management, Inc. (BAM, BAM.TO) announced Monday a $5 billion strategic partnership to implement a reimagined future for AI infrastructure. Together, the two companies are redefining how AI factories are built and powered.

This partnership marks the first phase of a joint vision to build AI factories capable of meeting the growing compute and power demands of artificial intelligence.

AI factories require infrastructure that tightly integrates compute, power, data center architecture, and capital. Bloom Energy's fuel cells deliver reliable, scalable and clean onsite power that can be rapidly deployed without legacy grids.

Under the partnership, Brookfield will invest up to $5 billion to deploy Bloom's advanced fuel cell technology. The two companies are actively collaborating on the design and delivery of AI factories globally, including a site in Europe that will be announced before the end of the year.

Over the next decade, foundational models and generative AI are expected to drive ongoing demand for power. According to experts, power demand from AI data centers in the United States is expected to grow exponentially and surpass 100 gigawatts by 2035.

Fuel cells have become a key solution for this issue and the partnership between Bloom Energy and Brookfield is designed to address this supply gap.

Bloom Energy has already deployed hundreds of megawatts of its fuel cell technology to data centers, powering some of the world's most critical digital infrastructure through partnerships with American Electric Power (AEP), Equinix, and Oracle.

This partnership will form Brookfield's first investment in its dedicated AI Infrastructure strategy focused on investing in large AI factories, power solutions, compute infrastructure, and strategic capital partnerships. The strategy builds on Brookfield's track record of over $100 billion invested in digital infrastructure globally.

Nachrichten zu Bloom Energy

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Bloom Energy

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

In der BX Swiss Bloggerlounge am Börsentag Zürich 2025 diskutieren Helga Bächler von liebefinanzen.ch, Angela Mygind (MissFinance) und Olivia Hähnel (BX Swiss) über zwei Strategien mit dem gleichen Ziel: finanzielle Freiheit. Im Gespräch geht es um die entscheidende Frage: 👉 Ist passives Investieren mit ETFs wirklich der bessere Weg oder lohnt sich aktives Stock-Picking doch mehr?

💬 Themen im Überblick:
💡 Vor- & Nachteile von ETFs und Einzelaktien
💡 Welche Risiken Anlegerinnen und Anleger kennen sollten
💡 Wie Dividenden motivieren können
💡 Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger
💡 Umgang mit Rückschlägen an der Börse

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

Inside Trading & Investment

13:43 UBS Logo UBS KeyInvest: Dämpfer vor dem Wochenende
09:14 Stimmung droht zu kippen
09:13 Logo WHS DAX, Dow, Bitcoin, Gold und Aktien im Fokus: Interaktiver Marktausblick heute um 10:30 Uhr
06:55 ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg
10.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible AMD, Microsoft, Nvidia
10.10.25 D-Wave Quantum, Riot Platforms und BitMine: Drei Zukunftstreiber mit Potenzial
10.10.25 Marktüberblick: HelloFresh und Infrastrukturaktien gesucht
09.10.25 Julius Bär: 19.15% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf Broadcom Inc, Microsoft Corp, NVIDIA Corp
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’010.13 19.67 BP9SUU
Short 13’309.04 13.29 O5UBSU
Short 13’762.07 8.99 B19SNU
SMI-Kurs: 12’489.00 13.10.2025 13:34:28
Long 11’957.51 19.52 SRKBVU
Long 11’658.64 13.22 S7MBDU
Long 11’197.29 8.99 BMYSUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Entwarnung im Zollstreit? Trump rudert zurück, Bitcoin explodiert
Tesla-Aktie im Blick: Xiaomi zerlegt Tesla Model Y - CEO zeigt Respekt für Rivalen
Drohnen-Kooperation im Fokus: So entwickeln sich die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT
Meyer Burger-Aktien werden per 14. Januar 2026 dekotiert
Ethereum Prognose: Was kommt nach dem Crash?
Gold, Öl & Co. in KW 41: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Bundeswehr will wohl Milliardenauftrag vergeben - Das machen die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
13:49 Deutsche Anleihen: Zur Kasse gestiegen - Umlaufrendite 2,54 Prozent
13:32 ROUNDUP/WHO: Antibiotikaresistenz steigt weltweit deutlich an
13:25 Trump in Knesset: Neue Ära in Nahem Osten
13:23 Cyberangriff auf Bundesagentur - acht Tatverdächtige
13:21 Gipfeltreffen zum Gaza-Abkommen in Ägypten läuft an
13:13 ROUNDUP/Zentralrat der Juden: 'Erleichterung' über freigelassene Geiseln
13:12 Netanjahu: Zeit, den Kreis des Friedens zu vergrößern
13:12 Netanjahu: Zeit, den Kreis des Friedens zu vergrößern
13:00 ROUNDUP: Bundesregierung erleichtert über Geisel-Freilassung aus Gaza
12:56 Zentralrat der Juden: 'Erleichterung' über freigelassene Geiseln