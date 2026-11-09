Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units 0.440 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9.72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.56 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.98 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch