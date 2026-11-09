Brookfield Infrastructure informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Brookfield Infrastructure präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.620 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brookfield Infrastructure in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0.65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 911.0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 917.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch