Brookfield India Real Estate Trust Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Brookfield India Real Estate Trust Registered hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.22 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2.05 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Brookfield India Real Estate Trust Registered im vergangenen Quartal 10.32 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 57.92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brookfield India Real Estate Trust Registered 6.54 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch