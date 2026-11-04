Brookfield India Real Estate Trust Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Brookfield India Real Estate Trust Registered hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.89 INR. Im Vorjahresviertel waren 2.26 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.32 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 50.16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Brookfield India Real Estate Trust Registered einen Umsatz von 6.87 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch