Brookfield Asset Management gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Brookfield Asset Management hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.78 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brookfield Asset Management ein EPS von 0.530 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 2.43 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.51 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch