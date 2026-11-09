Brookfield Asset Management gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Brookfield Asset Management veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.30 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.610 CAD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Brookfield Asset Management 3.01 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 74.49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.72 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch