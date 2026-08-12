Brookdale Senior Living vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Brookdale Senior Living hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.10 USD. Im letzten Jahr hatte Brookdale Senior Living einen Gewinn von -0.180 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brookdale Senior Living in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 11.61 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 718.6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 812.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch