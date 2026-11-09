Brookdale Senior Living: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Brookdale Senior Living hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 712.1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 12.43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 813.2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch