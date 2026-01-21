BRONCO BILLY: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

BRONCO BILLY hat am 20.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 36.95 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 23.26 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 7.75 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.67 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

In Sachen EPS wurden 132.34 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BRONCO BILLY 115.35 JPY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 13.53 Prozent auf 30.22 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 26.62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

