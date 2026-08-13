Broadwind Energy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Broadwind Energy lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Broadwind Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.040 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 38.06 Prozent zurück. Hier wurden 24.3 Millionen USD gegenüber 39.2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch