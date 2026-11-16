Broadway Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Broadway Financial hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -2.860 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19.73 Prozent auf 19.2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch