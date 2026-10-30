Broadstone Net Lease präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Broadstone Net Lease stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.14 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Broadstone Net Lease in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 124.9 Millionen USD im Vergleich zu 114.9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch