Broadleaf: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Broadleaf hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.55 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Broadleaf 1.23 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Broadleaf in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.26 Milliarden JPY im Vergleich zu 5.06 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch