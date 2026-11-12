Broadleaf gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Broadleaf hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.65 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2.54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1.92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.41 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.52 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch