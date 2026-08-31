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31.08.2026 16:29:00

Broadcom Aktie News: Broadcom am Nachmittag tiefer

Broadcom Aktie News: Broadcom am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie musste zuletzt im TSX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 14,04 CAD.

Broadcom
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Die Broadcom-Aktie rutschte in der TSX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 14,04 CAD ab. Das bisherige Tagestief markierte Broadcom-Aktie bei 13,97 CAD. Bei 14,11 CAD startete der Titel in den TSX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Broadcom-Aktie belief sich zuletzt auf 181'060 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 18,94 CAD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 25,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,14 CAD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,66 Prozent würde die Broadcom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Broadcom am 03.06.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,62 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 1,46 CAD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30.41 Mrd. CAD – ein Plus von 42,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Broadcom 21.33 Mrd. CAD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 02.09.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 09.09.2027.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com
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Short 15’773.58 8.89 STBNIU
SMI-Kurs: 14’286.43 31.08.2026 17:31:44
Long 13’709.51 19.73 SCB0YU
Long 13’413.17 13.98 SYBVIU
Long 12’837.79 9.00 SRWB1U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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