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30.10.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom am Nachmittag im Ausverkauf
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie notierte im TSX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,2 Prozent bei 12,39 CAD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Broadcom nach unten. In der TSX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 5,2 Prozent auf 12,39 CAD. Die Abwärtsbewegung der Broadcom-Aktie ging bis auf 12,37 CAD. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,54 CAD. Über TSX wurden im bisherigen Handelsverlauf 343'503 Broadcom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,94 CAD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 52,87 Prozent Plus fehlen der Broadcom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 11,14 CAD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 10,09 Prozent Luft nach unten.
Broadcom gewährte am 02.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,74 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,17 CAD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Broadcom mit einem Umsatz von insgesamt 41.32 Mrd. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.92 Mrd. CAD erwirtschaftet worden waren, um 88,50 Prozent gesteigert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.12.2026 erfolgen.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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