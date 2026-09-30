Broadcom Aktie News: Broadcom am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Broadcom-Aktie gab im TSX-Handel um 16:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 13,48 CAD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Broadcom-Aktie bisher bei 13,47 CAD. Bei 13,62 CAD ging der Anteilsschein in den TSX-Handel. Zuletzt wechselten via TSX 48'068 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,94 CAD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,14 CAD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 17,36 Prozent Luft nach unten.

Broadcom veröffentlichte am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,74 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 CAD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 41.32 Mrd. CAD – ein Plus von 88,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Broadcom 21.92 Mrd. CAD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 10.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.ch