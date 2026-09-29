Broadcom Aktie News: Broadcom macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der TSX-Sitzung 2,3 Prozent auf 13,60 CAD zu. Der Kurs der Broadcom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,73 CAD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,53 CAD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 234'299 Broadcom-Aktien.

Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,94 CAD. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 28,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,14 CAD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 22,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Broadcom am 02.09.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,74 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,17 CAD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 41.32 Mrd. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.92 Mrd. CAD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Broadcom am 10.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch