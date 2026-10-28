Broadcom Aktie News: Broadcom am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Um 09:28 Uhr fiel die Broadcom-Aktie. Im TSX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 12,95 CAD ab.

Am 04.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 18,94 CAD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Broadcom-Aktie 46,25 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,14 CAD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Broadcom-Aktie mit einem Verlust von 13,98 Prozent wieder erreichen.

Am 02.09.2026 hat Broadcom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,74 CAD, nach 1,17 CAD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 41.32 Mrd. CAD – ein Plus von 88,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Broadcom 21.92 Mrd. CAD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Broadcom am 10.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch