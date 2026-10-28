Broadcom Aktie News: Broadcom zeigt sich am Mittag fester

Die Broadcom-Aktie stieg im TSX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 13,08 CAD.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,94 CAD) erklomm das Papier am 04.06.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Broadcom-Aktie mit einem Kursplus von 44,80 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,14 CAD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Broadcom-Aktie 17,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Broadcom am 02.09.2026 vor. Es stand ein EPS von 3,74 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Broadcom noch ein Gewinn pro Aktie von 1,17 CAD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Broadcom mit einem Umsatz von insgesamt 41.32 Mrd. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.92 Mrd. CAD erwirtschaftet worden waren, um 88,50 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 10.12.2026 dürfte Broadcom Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Redaktion finanzen.ch