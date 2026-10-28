Broadcom Aktie News: Broadcom steigt am Mittwochnachmittag

Im TSX-Handel gewannen die Broadcom-Papiere um 16:28 Uhr 0,8 Prozent. Im Tageshoch stieg die Broadcom-Aktie bis auf 13,32 CAD. Mit einem Wert von 13,22 CAD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 449'137 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,94 CAD an. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 30,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,14 CAD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Broadcom-Aktie mit einem Verlust von 14,90 Prozent wieder erreichen.

Am 02.09.2026 hat Broadcom die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 3,74 CAD. Im letzten Jahr hatte Broadcom einen Gewinn von 1,17 CAD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 41.32 Mrd. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 88,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Broadcom einen Umsatz von 21.92 Mrd. CAD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.12.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.ch