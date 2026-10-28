|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.10.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom steigt am Mittwochnachmittag
Die Aktie von Broadcom zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Broadcom-Papier aufwärts. Im TSX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 13,09 CAD.
Im TSX-Handel gewannen die Broadcom-Papiere um 16:28 Uhr 0,8 Prozent. Im Tageshoch stieg die Broadcom-Aktie bis auf 13,32 CAD. Mit einem Wert von 13,22 CAD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 449'137 Broadcom-Aktien den Besitzer.
Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,94 CAD an. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 30,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,14 CAD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Broadcom-Aktie mit einem Verlust von 14,90 Prozent wieder erreichen.
Am 02.09.2026 hat Broadcom die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 3,74 CAD. Im letzten Jahr hatte Broadcom einen Gewinn von 1,17 CAD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 41.32 Mrd. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 88,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Broadcom einen Umsatz von 21.92 Mrd. CAD eingefahren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.12.2026 erwartet.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Broadcom Inc
|
28.10.26
|Broadcom Aktie News: Broadcom steigt am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Broadcom Aktie News: Broadcom zeigt sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Broadcom Aktie News: Broadcom am Vormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Broadcom Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Zinsentscheid: SMI mit Rekordhoch -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer - Nikkei stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Gewinnen. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.