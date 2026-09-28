Broadcom Aktie News: Broadcom am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktionäre schickten das Papier von Broadcom nach unten. In der TSX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 13,34 CAD. Die Abwärtsbewegung der Broadcom-Aktie ging bis auf 13,34 CAD. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,40 CAD. Über TSX wurden im bisherigen Handelsverlauf 87'150 Broadcom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,94 CAD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 41,98 Prozent Plus fehlen der Broadcom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 11,14 CAD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 16,49 Prozent Luft nach unten.

Broadcom gewährte am 02.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,74 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,17 CAD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Broadcom mit einem Umsatz von insgesamt 41.32 Mrd. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.92 Mrd. CAD erwirtschaftet worden waren, um 88,50 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.12.2026 erfolgen.

Redaktion finanzen.ch