Broadcom Aktie 129813035 / CA11134P1009
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28.08.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom behauptet sich am Nachmittag
Die Aktie von Broadcom zeigt sich am Freitagnachmittag ohne grosse Bewegung. Die Broadcom-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im TSX-Handel notierte das Papier bei 14,14 CAD.
Mit einem Kurs von 14,14 CAD zeigte sich die Broadcom-Aktie im TSX-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Broadcom-Aktie bei 14,34 CAD. Das bisherige Tagestief markierte Broadcom-Aktie bei 14,14 CAD. Zum TSX-Handelsstart notierte das Papier bei 14,25 CAD. Bisher wurden via TSX 232'346 Broadcom-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,94 CAD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,95 Prozent hinzugewinnen. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 11,14 CAD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 21,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Broadcom am 03.06.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,62 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Broadcom ein EPS von 1,46 CAD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 30.41 Mrd. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 42,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.33 Mrd. CAD erwirtschaftet worden.
Broadcom dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 02.09.2026 präsentieren. Broadcom dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.09.2027 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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