Die Broadcom-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im TSX-Handel bei 11,68 CAD. Die Broadcom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,69 CAD. Zwischenzeitlich weitete die Broadcom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,55 CAD aus. Den TSX-Handel startete das Papier bei 11,63 CAD. Von der Broadcom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 331'232 Stück gehandelt.

Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,94 CAD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 62,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,55 CAD am 26.11.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Broadcom liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,74 CAD. Im Vorjahresviertel waren 1,17 CAD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 41.32 Mrd. CAD gegenüber 21.92 Mrd. CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Broadcom am 09.12.2026 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Broadcom möglicherweise am 16.12.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch