Broadcom Aktie News: Broadcom am Dienstagmittag im Plus

Die Broadcom-Aktie stand in der TSX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 12,70 CAD.

Mit einem Kursgewinn bis auf 18,94 CAD erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (11,14 CAD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Broadcom gewährte am 02.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 3,74 CAD gegenüber 1,17 CAD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 41.32 Mrd. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.92 Mrd. CAD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 10.12.2026 dürfte Broadcom Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Redaktion finanzen.ch