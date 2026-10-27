Broadcom Aktie News: Broadcom präsentiert sich am Nachmittag stärker

Im TSX-Handel gewannen die Broadcom-Papiere um 16:28 Uhr 3,3 Prozent. In der Spitze gewann die Broadcom-Aktie bis auf 13,12 CAD. Die TSX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,86 CAD. Bisher wurden heute 419'439 Broadcom-Aktien gehandelt.

Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,94 CAD. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 46,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 11,14 CAD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,78 Prozent würde die Broadcom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 02.09.2026 legte Broadcom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Broadcom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,74 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,17 CAD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Broadcom im vergangenen Quartal 41.32 Mrd. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 88,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Broadcom 21.92 Mrd. CAD umsetzen können.

Am 10.12.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Redaktion finanzen.ch