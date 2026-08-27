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Broadcom Aktie 129813035 / CA11134P1009

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27.08.2026 16:29:00

Broadcom Aktie News: Broadcom zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Broadcom Aktie News: Broadcom zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Broadcom. Zuletzt wies die Broadcom-Aktie Gewinne aus. In der TSX-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 13,98 CAD nach oben.

Broadcom
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Die Broadcom-Aktie notierte im TSX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 13,98 CAD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Broadcom-Aktie bisher bei 13,98 CAD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,80 CAD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 300'022 Broadcom-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 18,94 CAD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 11,14 CAD. Abschläge von 20,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Broadcom gewährte am 03.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,62 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,46 CAD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 42,56 Prozent auf 30.41 Mrd. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21.33 Mrd. CAD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 02.09.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Broadcom rechnen Experten am 09.09.2027.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com
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