Um 16:28 Uhr stieg die Broadcom-Aktie. In der TSX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 11,45 CAD. Zwischenzeitlich stieg die Broadcom-Aktie sogar auf 11,55 CAD. Bei 11,43 CAD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via TSX 17'132 Broadcom-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 18,94 CAD markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 65,41 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 10,55 CAD erreichte der Anteilsschein am 25.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 7,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Broadcom am 02.09.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,74 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 88,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 41.32 Mrd. CAD, während im Vorjahreszeitraum 21.92 Mrd. CAD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Broadcom am 09.12.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Broadcom rechnen Experten am 16.12.2027.

Redaktion finanzen.ch