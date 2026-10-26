|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.10.2026 12:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom am Mittag in Grün
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Broadcom. Im TSX-Handel gewannen die Broadcom-Papiere zuletzt 3,1 Prozent.
Die Broadcom-Aktie notierte im TSX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 3,1 Prozent auf 12,60 CAD.
Bei 18,94 CAD markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 50,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 11,14 CAD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Broadcom-Aktie mit einem Verlust von 11,59 Prozent wieder erreichen.
Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Broadcom am 02.09.2026 vor. Das EPS wurde auf 3,74 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 1,17 CAD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Broadcom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 88,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 41.32 Mrd. CAD. Im Vorjahresviertel waren 21.92 Mrd. CAD in den Büchern gestanden.
Am 10.12.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Broadcom Inc
|
12:29
|Broadcom Aktie News: Broadcom am Mittag in Grün (finanzen.ch)
|
09:29
|Broadcom Aktie News: Broadcom am Montagvormittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Broadcom Aktie News: Broadcom am Nachmittag gesucht (finanzen.ch)
Analysen zu Broadcom Inc
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI etwas fester -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starten mit kleinen Gewinnen in den Montagshandel. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.