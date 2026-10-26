Broadcom Aktie News: Broadcom am Mittag in Grün

Die Broadcom-Aktie notierte im TSX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 3,1 Prozent auf 12,60 CAD.

Bei 18,94 CAD markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 50,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 11,14 CAD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Broadcom-Aktie mit einem Verlust von 11,59 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Broadcom am 02.09.2026 vor. Das EPS wurde auf 3,74 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 1,17 CAD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Broadcom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 88,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 41.32 Mrd. CAD. Im Vorjahresviertel waren 21.92 Mrd. CAD in den Büchern gestanden.

Am 10.12.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Redaktion finanzen.ch