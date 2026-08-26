Broadcom Aktie News: Broadcom verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Broadcom nach unten. In der TSX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,4 Prozent auf 13,43 CAD. Bei 13,43 CAD markierte die Broadcom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,59 CAD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 227'300 Broadcom-Aktien.

Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,94 CAD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,03 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,14 CAD am 31.03.2026. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 20,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Broadcom am 03.06.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,62 CAD gegenüber 1,46 CAD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 30.41 Mrd. CAD gegenüber 21.33 Mrd. CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Broadcom-Bilanz für Q3 2026 wird am 02.09.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 09.09.2027.

Redaktion finanzen.ch