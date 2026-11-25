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25.11.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom fällt am Mittwochnachmittag tief
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie gab im TSX-Handel zuletzt um 5,3 Prozent auf 10,82 CAD nach.
Um 16:28 Uhr rutschte die Broadcom-Aktie in der TSX-Sitzung um 5,3 Prozent auf 10,82 CAD ab. Das bisherige Tagestief markierte Broadcom-Aktie bei 10,55 CAD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,88 CAD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 880'484 Broadcom-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 18,94 CAD. Mit einem Zuwachs von 75,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 10,55 CAD erreichte der Anteilsschein am 25.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,50 Prozent würde die Broadcom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Broadcom am 02.09.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,74 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 41.32 Mrd. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 88,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.92 Mrd. CAD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 16.12.2027.
Redaktion finanzen.ch
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