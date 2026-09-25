Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’946 0.3%  SPI 19’771 0.3%  Dow 51’821 0.9%  DAX 25’409 0.6%  Euro 0.9441 0.2%  EStoxx50 6’303 0.5%  Gold 4’292 0.3%  Bitcoin 69’572 -0.4%  Dollar 0.8281 0.0%  Öl 104.6 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Partners Group2460882Nestlé3886335Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Intel-Aktie vor Kursverdopplung? Analyst sorgt für Aufsehen
Promi-Kunde bucht Starfall – jetzt bei SpaceX-Aktie einsteigen?
Devisen: Ruhiger Handel am Abend
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend
Suche...
Plus500 Depot

Broadcom Aktie 129813035 / CA11134P1009

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.09.2026 16:29:00

Broadcom Aktie News: Broadcom legt am Freitagnachmittag zu

Broadcom Aktie News: Broadcom legt am Freitagnachmittag zu

Die Aktie von Broadcom gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der TSX-Sitzung 0,3 Prozent auf 13,38 CAD zu.

Broadcom
8.00 EUR -1.84%
Kaufen Verkaufen

Die Broadcom-Aktie konnte um 16:28 Uhr im TSX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 13,38 CAD. Im Tageshoch stieg die Broadcom-Aktie bis auf 13,48 CAD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,44 CAD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 113'373 Broadcom-Aktien.

Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,94 CAD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 41,55 Prozent Plus fehlen der Broadcom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,14 CAD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie.

Am 02.09.2026 hat Broadcom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 3,74 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 CAD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Broadcom 41.32 Mrd. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 88,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21.92 Mrd. CAD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.12.2026 erfolgen.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Analysen zu Broadcom Inc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.

Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS IonQ und NVIDIA: Beginnt jetzt die Quanten-Revolution?
15:48 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
11:37 SMI vor freundlichem Wochenausklang
10:00 Marktüberblick: Beiersdorf gesucht
24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
24.09.26 Silber statt Gold? Steht die Aufholjagd erst am Anfang?
23.09.26 finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’505.10 19.59 SSBLXU
Short 14’787.06 13.98 SNBHTU
Short 15’348.48 8.91 BSUC2U
SMI-Kurs: 13’945.71 25.09.2026 17:30:53
Long 13’363.14 19.87 SWBZHU
Long 13’057.28 13.77 SPSB7U
Long 12’504.91 8.94 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Rückenwind für die Novartis-Aktie: US-Gericht weist Klage gegen Pharmariese wegen Entresto-Generika ab
Devisenmarkt in ruhigen Bahnen - US-Dollar kratzt an 0,83 Franken
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Experte: Bitcoin-Rally wackelt - jetzt Einstiegschance?
Volkswagen-Aktie dennoch höher: Einer Million VW-Autos in Deutschland droht Lenkungsausfall
TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 3 Jahren verloren
Goldpreis-Rally: Wohin steuert das Edelmetall als Nächstes?
UBS-Aktie springt an: Vergleich im Greensill-Streit mit IAG erzielt
Morning Briefing - International

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 39/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 39/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.