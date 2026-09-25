Broadcom Aktie 129813035 / CA11134P1009
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25.09.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom legt am Freitagnachmittag zu
Die Aktie von Broadcom gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der TSX-Sitzung 0,3 Prozent auf 13,38 CAD zu.
Die Broadcom-Aktie konnte um 16:28 Uhr im TSX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 13,38 CAD. Im Tageshoch stieg die Broadcom-Aktie bis auf 13,48 CAD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,44 CAD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 113'373 Broadcom-Aktien.
Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,94 CAD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 41,55 Prozent Plus fehlen der Broadcom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,14 CAD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie.
Am 02.09.2026 hat Broadcom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 3,74 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 CAD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Broadcom 41.32 Mrd. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 88,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21.92 Mrd. CAD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.12.2026 erfolgen.
Redaktion finanzen.ch
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