Broadcom Aktie News: Broadcom am Nachmittag kaum verändert

Die Broadcom-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im TSX-Handel notierte das Papier bei 13,70 CAD. Den Tageshöchststand markierte die Broadcom-Aktie bei 13,83 CAD. Die Broadcom-Aktie sank bis auf 13,60 CAD. Den Handelstag beging das Papier bei 13,80 CAD. Bisher wurden via TSX 143'512 Broadcom-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,94 CAD. Dieser Kurs wurde am 04.06.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 38,25 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 11,14 CAD. Mit einem Kursverlust von 18,69 Prozent würde die Broadcom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Broadcom liess sich am 03.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,62 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Broadcom 1,46 CAD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30.41 Mrd. CAD – ein Plus von 42,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Broadcom 21.33 Mrd. CAD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 02.09.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Broadcom möglicherweise am 09.09.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch