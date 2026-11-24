Die Broadcom-Aktie stand in der TSX-Sitzung um 16:28 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 11,56 CAD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Broadcom-Aktie bisher bei 11,32 CAD. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,43 CAD. Zuletzt wechselten 424'320 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Bei 18,94 CAD markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 63,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Broadcom-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2026 bei 11,00 CAD. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 4,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 02.09.2026 äusserte sich Broadcom zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,74 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,17 CAD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Broadcom mit einem Umsatz von insgesamt 41.32 Mrd. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.92 Mrd. CAD erwirtschaftet worden waren, um 88,50 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Broadcom am 09.12.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 16.12.2027 dürfte Broadcom die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.ch