Broadcom Aktie News: Broadcom am Nachmittag mit Kursverlusten

Der Broadcom-Aktie ging im TSX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 13,24 CAD. Die Broadcom-Aktie sank bis auf 13,22 CAD. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,31 CAD. Im heutigen Handel wurden bisher 139'454 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 18,94 CAD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,14 CAD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 02.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,74 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 41.32 Mrd. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.92 Mrd. CAD umgesetzt worden waren.

Broadcom wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 vorlegen.

Redaktion finanzen.ch