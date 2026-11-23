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23.11.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom am Montagnachmittag im Aufwind
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Broadcom. Das Papier von Broadcom konnte zuletzt klettern und stieg im TSX-Handel um 2,4 Prozent auf 11,81 CAD.
Um 16:28 Uhr ging es für das Broadcom-Papier aufwärts. Im TSX-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 11,81 CAD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Broadcom-Aktie bei 12,27 CAD. Den Handelstag beging das Papier bei 12,19 CAD. Bisher wurden via TSX 1'156'037 Broadcom-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 18,94 CAD erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 37,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,00 CAD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 6,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Broadcom liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,74 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,17 CAD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 41.32 Mrd. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 88,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.92 Mrd. CAD in den Büchern standen.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.12.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Broadcom-Anleger Experten zufolge am 16.12.2027 werfen.
Redaktion finanzen.ch
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