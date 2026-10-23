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23.10.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom am Nachmittag gesucht
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Broadcom. Das Papier von Broadcom legte zuletzt zu und stieg im TSX-Handel um 0,3 Prozent auf 12,32 CAD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Broadcom zulegen und verteuerte sich in der TSX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 12,32 CAD. Zwischenzeitlich stieg die Broadcom-Aktie sogar auf 12,36 CAD. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,16 CAD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 141'844 Broadcom-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 18,94 CAD. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 34,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,14 CAD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Am 02.09.2026 hat Broadcom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 3,74 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Broadcom noch ein Gewinn pro Aktie von 1,17 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Broadcom im vergangenen Quartal 41.32 Mrd. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 88,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Broadcom 21.92 Mrd. CAD umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Broadcom am 10.12.2026 vorlegen.
Redaktion finanzen.ch
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