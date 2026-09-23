Broadcom Aktie News: Broadcom büsst am Mittwochnachmittag ein

Die Broadcom-Aktie musste um 16:28 Uhr im TSX-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 13,54 CAD. Die Abwärtsbewegung der Broadcom-Aktie ging bis auf 13,54 CAD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,79 CAD. Der Tagesumsatz der Broadcom-Aktie belief sich zuletzt auf 148'117 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,94 CAD) erklomm das Papier am 04.06.2026. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 39,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,14 CAD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 02.09.2026 legte Broadcom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 3,74 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Broadcom 1,17 CAD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 88,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 41.32 Mrd. CAD umgesetzt, gegenüber 21.92 Mrd. CAD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2026 veröffentlicht.

Redaktion finanzen.ch