Broadcom Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Broadcom

Die Broadcom-Aktie musste um 16:28 Uhr im TSX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 13,80 CAD. Bei 13,68 CAD markierte die Broadcom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum TSX-Handelsstart notierte das Papier bei 13,82 CAD. Zuletzt stieg das TSX-Volumen auf 321'362 Broadcom-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,94 CAD. Dieser Kurs wurde am 04.06.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Broadcom-Aktie 37,25 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,14 CAD am 31.03.2026. Mit einem Kursverlust von 19,28 Prozent würde die Broadcom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Broadcom liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 3,74 CAD gegenüber 1,17 CAD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 41.32 Mrd. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.92 Mrd. CAD umgesetzt.

Voraussichtlich am 10.12.2026 dürfte Broadcom Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Redaktion finanzen.ch