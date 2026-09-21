Broadcom Aktie 129813035 / CA11134P1009
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21.09.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom verliert am Nachmittag
Die Aktie von Broadcom gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Broadcom-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im TSX-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 13,58 CAD abwärts.
Die Broadcom-Aktie notierte im TSX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 13,58 CAD. Der Kurs der Broadcom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,45 CAD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,67 CAD. Die Anzahl der bisher gehandelten Broadcom-Aktien beläuft sich auf 220'120 Stück.
Bei 18,94 CAD erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 28,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,14 CAD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 21,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Broadcom am 02.09.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,74 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 CAD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Broadcom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 88,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 41.32 Mrd. CAD im Vergleich zu 21.92 Mrd. CAD im Vorjahresquartal.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2026 veröffentlicht.
Redaktion finanzen.ch
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