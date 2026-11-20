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20.11.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom am Freitagnachmittag massiv unter Druck
Die Aktie von Broadcom gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Broadcom-Aktie notierte im TSX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 6,0 Prozent bei 12,34 CAD.
Die Broadcom-Aktie musste um 16:28 Uhr im TSX-Handel abgeben und fiel um 6,0 Prozent auf 12,34 CAD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Broadcom-Aktie bis auf 12,34 CAD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,96 CAD. Bisher wurden heute 1'318'395 Broadcom-Aktien gehandelt.
Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,94 CAD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 11,00 CAD fiel das Papier am 07.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 10,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Am 02.09.2026 lud Broadcom zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Broadcom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,74 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,17 CAD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Broadcom im vergangenen Quartal 41.32 Mrd. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 88,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Broadcom 21.92 Mrd. CAD umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Broadcom am 09.12.2026 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Broadcom möglicherweise am 16.12.2027 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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