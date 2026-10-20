Broadcom Aktie 129813035 / CA11134P1009
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20.10.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom am Dienstagnachmittag im Plus
Die Aktie von Broadcom gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Broadcom-Papier aufwärts. Im TSX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 12,81 CAD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Broadcom zulegen und verteuerte sich in der TSX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 12,81 CAD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Broadcom-Aktie bei 12,84 CAD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,68 CAD. Zuletzt stieg das TSX-Volumen auf 89'867 Broadcom-Aktien.
Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,94 CAD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Broadcom-Aktie mit einem Kursplus von 47,85 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,14 CAD ab. Mit Abgaben von 13,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Am 02.09.2026 hat Broadcom die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,74 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,17 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 41.32 Mrd. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 88,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.92 Mrd. CAD in den Büchern standen.
Broadcom dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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20.10.26
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