Broadcom Aktie 129813035 / CA11134P1009
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20.08.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom am Nachmittag in Grün
Die Aktie von Broadcom zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Broadcom-Aktie konnte zuletzt im TSX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 13,90 CAD.
Das Papier von Broadcom legte um 16:28 Uhr zu und stieg im TSX-Handel um 0,5 Prozent auf 13,90 CAD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Broadcom-Aktie bei 13,99 CAD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,87 CAD. Bisher wurden via TSX 98'025 Broadcom-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,94 CAD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 36,26 Prozent Luft nach oben. Am 21.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,03 CAD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Broadcom am 03.06.2026 vor. Das EPS lag bei 2,62 CAD. Im letzten Jahr hatte Broadcom einen Gewinn von 1,46 CAD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Broadcom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 30.41 Mrd. CAD. Im Vorjahresviertel waren 21.33 Mrd. CAD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Broadcom am 02.09.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 09.09.2027.
Redaktion finanzen.ch
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