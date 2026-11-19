Die Broadcom-Aktie stand in der TSX-Sitzung um 16:28 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 13,72 CAD. Bei 13,97 CAD erreichte die Broadcom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 13,71 CAD ging der Anteilsschein in den TSX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Broadcom-Aktien beläuft sich auf 523'323 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 18,94 CAD erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,05 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2026 bei 11,00 CAD. Mit Abgaben von 19,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Broadcom liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,74 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 1,17 CAD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 41.32 Mrd. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 88,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.92 Mrd. CAD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Broadcom dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.12.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch